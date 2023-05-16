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У штаб-квартирі Об’єднаного центру з кібероборони НАТО підняли український прапор

Це означає офіційне приєднання нашої країни до організації.

Сьогодні в штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) у Таллінні підняли державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання нашої країни до організації.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства закордонних справ України.

“Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу вдячність уряду Естонії за підтримку та допомогу”, − зазначили у МЗС.

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Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Нагадаємо, про те, що Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, було відомо ще торік у березні. Україну в організації представлятиме Держспецзв'язок.

Центр є акредитованим в НАТО хабом з кіберінформації, дослідницьким центром та органом, що здійснює підготовку та тренування фахівців з кібербезпеки, зазначили в Держспецзв'язку. Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на здійсненні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців у галузі кібербезпеки.

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