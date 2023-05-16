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У Японії протестують проти планів випустити у море воду з АЕС “Фукусіма”

Вода оброблена, але все ще радіоактивна, заявляють активісти.

У Японії протестують проти планів випустити у море воду з АЕС “Фукусіма”
Фото: EPA/UPG

У Японії відбулися протести проти запланованих на літо викидів в море обробленої, але все ще радіоактивної води з пошкодженої цунамі атомної електростанції “Фукусіма”.

Про це пише Associated Press.

Протестувальники скандували біля штаб-квартири електроенергетичної компанії Tokyo Electric Power Company Holding (TEPCO) у столиці країни, тримаючи транспаранти з написами: “Не бомбардуйте Тихий океан” і “Зупиніть забруднену воду”.

Комунальне підприємство, яке обслуговує станцію, що зруйнувалася під час катастрофи 2011 року, майже завершило будівництво необхідних об’єктів для випуску величезного обсягу води, що має розпочатися орієнтовно у липні.

Активісти підкреслюють, що навіть після очистки у воді залишається частина радіації. “Це проєкт, що триває десятиліття й охоплює кілька поколінь, він має отримати громадський консенсус”, − зазначили вони.

Цунамі та землетрус 11 березня 2011 року пошкодили системи охолодження АЕС “Фукусіма-Дайічі”, зачепивши три ядерні реактори, унаслідок чого вода для охолодження стала високорадіоактивною та потрапила в підвали будівель. Вода збирається, обробляється та зберігається в резервуарах, які займають більшу частину заводу.

Уряд та TEPCO заявляють, що резервуари мають перемістити, щоб звільнити місце для виведення станції з експлуатації та звести до мінімуму ризик витоків у разі чергової катастрофи.

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Проти цього плану виступили проти місцеві рибальські громади, стурбовані безпекою та репутаційними збитками, а також сусідні країни, включно з Південною Кореєю, Китаєм та країнами островів Тихого океану.

Японські посадовці кажуть, що вода буде відфільтрована до рівня, що є значно нижчим за міжнародний рівень випуску, і додатково розбавлена великою кількістю морської води перед випуском, що зробить її нешкідливою. Однак деякі вчені кажуть, що вплив тривалого опромінення низькими дозами тритію та інших радіонуклідів на навколишнє середовище та людей досі невідомий, і викид слід відкласти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Касіда торік закликав до створення атомних електростанцій нового покоління.

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