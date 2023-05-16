Чотири роки тому злодії викрали з музею ювелірні вироби вартістю 113 мільйонів євро.

Судовий процес у справі крадіжки ювелірних виробів з музею "Зелене склепіння" у Дрезден

П'ятьох чоловіків визнали винними у крадіжці коштовностей з відомого музею старовинних ювелірних виробів “Зелене склепіння” (Gruenes Gewoelbe) у німецькому місті Дрезден у 2019 році, пише BBC.

Чотири роки тому злодії викрали з музею коштовності вартістю 113 мільйонів євро.

Поліція вилучила багато коштовностей, включно з інкрустованим діамантами мечем, але побоюється, що решту награбованого скарбу їм ніколи не вдасться знайти.

Чоловікам, які є членами відомої злочинної родини, загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Фото: EPA/UPG Музей старовинних ювелірних виробів “Зелене склепіння” у німецькому місті Дрезден

“Це було ретельно сплановане пограбування. Банда, яка жила в Берліні, кілька разів відвідувала це місце і заздалегідь підготувала точку входу, використовуючи гідравлічний ріжучий верстат, щоб розпиляти ґрати захисного віконного покриття, перш ніж заклеїти їх на місце”, − зазначає видання.

Уранці 25 листопада 2019 року вони підпалили панель автоматичного вимикача біля музею, зануривши навколишні вулиці в темряву, а двоє чоловіків прослизнули всередину.

На відео з камер відеоспостереження зафіксовано злодіїв у масках і з сокирами, вони увійшли у музей і розбили скляні вітрини, щоб дістатися до скарбів.

Потім злодії розпорошили пінний вогнегасник по кімнаті, щоб замести сліди, і втекли на Audi. Авто підпалили на автостоянці і повернулися до Берліна.

Після річного розслідування поліція провела перші арешти. Усі засуджені сьогодні є членами “клану Реммо”. У Німеччині є кілька “кланів”; сімейні мережі відповідають за велику організовану злочинність, включно з нальотом на універмаг і пограбуванням банку останніми роками.

Фото: EPA/UPG Музей старовинних ювелірних виробів “Зелене склепіння” у німецькому місті Дрезден

Один із дрезденських злодіїв був раніше засуджений за крадіжку гігантської золотої монети, яка важила 100 кг, з берлінського музею Боде в 2017 році. Монету так і не знайшли, і вважається, що її або розбили, або розплавили.

“Є люди, які крадуть твори мистецтва через пристрасть до мистецтва, але у цьому разі було навпаки. Вони й гадки не мали, що забрали”, − зазначив генеральний директор Державних художніх колекцій Дрездена Маріон Акерманн.