Після Києва китайський спецпредставник Лі Хуей поїде до Варшави

Спеціальний представник уряду Китаю в євразійських справах Лі Хуей відвідає Варшаву в п'ятницю після дводенної поїздки до Києва.

Цю інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише The Guardian.

Колишній посол КНР у Москві зустрінеться у Варшаві із заступником очільника зовнішньополітичного відомства.

Пекін оголосив про візит Лі минулого тижня, заявивши, що окрім України та Польщі він також відвідає Францію, Німеччину та Росію.

Китай заявив, що метою туру є “комунікація з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи”.

Нагадаємо, Лі Хуей має приїхати до України вже сьогодні, подробиці візиту невідомі.

Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.