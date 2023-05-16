Обговорили постачання озброєння і дані розвідки, – Зеленський провів засідання Ставки

Президент повернувся до Києва після турне країнами Європи.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача з представниками об’єднаних стратегічних угруповань військ.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (об'єднаних стратегічних угруповань військ – ред.) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок”, – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що разом із керівниками ОСУВ “скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів та їхній розподіл по бойових частинах та резервах". Учасники Ставки, за його словами, також заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський здійснив велике турне, відвідавши Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію. Після чого глава держави заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.