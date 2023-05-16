Унаслідок ракетної атаки росіян в Краматорську пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки та котельню

У ніч проти вівторка, 16 травня, російські військові атакували ракетами Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Краматорськ вночі знову був під ударом – Росія вкотре обстріляла спальні райони міста", - написав він у фейсбуці.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Однак, пошкоджень зазнали 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення.

Нагадаємо, 12 травня Служба безпеки повідомила, що затримала інформаторів росіян, яки наводили ворожі ракети на локації Сил оборони в Краматорську.