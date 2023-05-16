Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

​Унаслідок ракетної атаки росіян в Краматорську пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки та котельню

Унаслідок ракетної атаки росіян в Краматорську пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки та котельню

​Унаслідок ракетної атаки росіян в Краматорську пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки та котельню
Краматорськ, обстріл

У ніч проти вівторка, 16 травня, російські військові атакували ракетами Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Краматорськ вночі знову був під ударом – Росія вкотре обстріляла спальні райони міста", - написав він у фейсбуці.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Однак, пошкоджень зазнали 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення.

Нагадаємо, 12 травня Служба безпеки повідомила, що затримала інформаторів росіян, яки наводили ворожі ракети на локації Сил оборони в Краматорську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies