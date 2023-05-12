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Наводили ворожі ракети на локації Сил оборони у Краматорську, – СБУ затримала інформаторів росіян

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Наводили ворожі ракети на локації Сил оборони у Краматорську, – СБУ затримала інформаторів росіян
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що особливу увагу зловмисники звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку. Співробітники СБУ затримали обох інформаторів під час виконання ними ворожого завдання.

За даними слідства, один з них – збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Телеграм і був “на зв’язку” з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

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