Минулої доби, 11 травня, ворог обстріляв 24 населених пункти Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорозької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни здійснили за добу 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Нагадаємо, 10 травня ворог здійснив 70 обстрілів Запорізької області. Окупанти били ракетами, авіацією, з артилерії та РСЗВ. Зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі. Є поранені серед цивільних, зокрема – працівники швидкої допомоги.