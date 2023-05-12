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Учора ворог 95 разів обстріляв Запорізьку область, без жертв

Окупанти били з артилерії, РСЗВ, ракетами і авіацією.

Учора ворог 95 разів обстріляв Запорізьку область, без жертв
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Минулої доби, 11 травня, ворог обстріляв 24 населених пункти Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорозької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни здійснили за добу 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Фото: Юрій Малашко у Telegram

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Нагадаємо, 10 травня ворог здійснив 70 обстрілів Запорізької області. Окупанти били ракетами, авіацією, з артилерії та РСЗВ. Зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі. Є поранені серед цивільних, зокрема – працівники швидкої допомоги.

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