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Резніков відреагував на постачання Великобританією ракет Storm Shadow

Подробиць Резніков не повідомив.

Резніков відреагував на постачання Великобританією ракет Storm Shadow
Міністр оборони України Олексій Резніков
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Британські ракети Storm Shadow допоможуть Україні відбити російську навалу, завуальовано написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Синоптики прогнозують, що циклон рухається з Великобританії на Україну, приносячи з собою шторми. Саме крізь Storm Shadow проб'ється сонячне світло нашої свободи і проллє світло на нашу Перемогу”, - написав міністр.

The weather forecast is predicting a cyclone moving from the UK towards Ukraine, bringing with it Storms.
It is through the Shadow of the Storm that the sunshine of our liberty will break through and shed light on our Victory.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 11, 2023

Нагадаємо, Великобританія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність. Цю інформацію також підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

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