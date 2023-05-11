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МЗС та "Повернись живим" розігрують календар і зустріч із міністром Дмитром Кулебою за пожертву на ЗСУ

Таким чином хочуть зібрати кошти на "Кіберзбір".

МЗС та "Повернись живим" розігрують календар і зустріч із міністром Дмитром Кулебою за пожертву на ЗСУ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” і Міністерство закордонних справ оголосили про розіграш лімітованого календаря #StickToUkraine за підписом очільника МЗС Дмитра Кулеби, а також зустріч із міністром за донат на збір на потреби ЗСУ.

Спільна акція фонду і міністерства присвячена дев'ятій річниці створення "Повернись живим".

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Завдяки ініціативі планують зібрати кошти на потреби військових кіберів Збройних Сил України. Організатори планують закупити системне, мережеве та інше обладнання для облаштування дата-центру в одній з військових частин у підпорядкуванні Генштабу. Обладнання допоможе українським захисникам отримувати та обробляти розвідувальну інформацію з кіберпростору для планування операцій на реальному полі бою.

Щоб долучитися до аукціону, необхідно написати свою ставку у коментарях до допису МЗС та "Повернись живим". Учасник, який запропонує найбільшу суму, отримає унікальний примірник #StickToUkraine.

"Один з таких календарів міністр має на своєму робочому столі. За його словами, це єдиний в його житті відривний календар, який він дійсно щодня відриває", – зазначають у Міністерстві закордонних справ. 

Аукціон триватиме відсьогодні, 11 травня, до 23:59 13 травня. Оголосять результати зранку 14 травня.

Нагадаємо, у квітні "Повернись живим" завершив збір на "Довгі РУКи ТрО". Завдяки перерахуванням громадян і бізнесу вдалося створити у територіальній обороні 31 батарею зі 120-мм мінометами. А нещодавно ГУР отримало від фонду  мобільну станцію розвідки.

Тим часом дослідження Kantar Online Track, яке провели у квітні, показало, що українці готові жертвувати свої кошти та найбільше донатять на "Повернись живим" (43%), благодійний фонд Сергія Притули (42%), організацію порятунку тварин UAnimals (25%), ЮНІСЕФ (23%) і товариство Червоного Хреста України (21%).

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