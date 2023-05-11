На зустрічі в ОПУ йшлося про ситуацію на фронті, дії російських окупантів, нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.

Україну відвідав спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморім.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

З Аморімом зустрілися глава ОПУ Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Роман Машовець, а також радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

На зустрічі йшлося про ситуацію на фронті, дії російських окупантів, нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян, а також про формулу миру і подолання наслідків, які спровокувала російська агресія.

Радника бразильського президента проінформували про ситуацію з депортацією українських дітей на тимчасово окуповані території та до Росії, а також про шкоду навколишньому середовищу України, якої завдає агресія РФ.

Глава ОПУ висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії й особисто президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії проти України. Також Україна очікує, що Бразилія сприятиме запрошенню нашої держави до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, який відбудеться в липні в Брюсселі.

Нагадаємо, у квітні Селсо Аморім провів розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. У бесіді теж ішлося про війну в Україні.

До цього США звинуватили Лулу у поширенні військової пропаганди РФ та Китаю. А в українському МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.