Радник президента США з нацбезпеки обговорив з бразильським колегою війну в Україні

Розмова відбулася після того як президент Бразилії звинуватив американців у “заохочуванні війни”.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив зі своїм бразильським колегою Селсо Аморімом війну в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Розмова відбулася після того як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва звинуватив американців у “заохочуванні війни” під час візиту до Китаю.

Салліван і Селсо Аморім “обговорили низку двосторонніх і глобальних питань, включно з війною Росії проти України”.

Під час візиту до Пекіну на вихідних, Лула сказав журналістам, що “важливо, аби США припинили заохочувати до війни і почали говорити про мир”.

Він також виступив на захист міцніших відносин з Китаєм, сказавши, що країни мають спільні політичні інтереси і “зацікавлені в побудові нової геополітики, щоб ми могли змінити світове управління, маючи більше представництва в ООН”.

У Бразилії міністр закордонних справ країни Мауро Вієйра поскаржився, що “економічні санкції, накладені на Росію після вторгнення, непотрібно завдають шкоди країнам, які не беруть участі в конфлікті”. Вієйра зробив цей коментар після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у понеділок.

Бразилія входить до країн, які не долучилися до санкцій проти Росії після вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Попередник Лули Жаїр Болсонару також виступав проти них.

Нагадаємо, США звинуватили Лулу у поширенні військової пропаганди РФ та Китаю.

В українському МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.