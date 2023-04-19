Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
ГоловнаСвіт

Байден продовжив на рік заборону пов’язаним з РФ суднам заходити в порти США

Таким чином відповідна заборона продовжить діяти після 21 квітня.

Байден продовжив на рік заборону пов’язаним з РФ суднам заходити в порти США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден повідомив Конгрес про продовження на один рік дії положення від 21 квітня 2022 року, у зв'язку з яким пов'язаним із Росією суднам заборонено заходити в американські порти.

Про це повідомляє Інтефакс-Україна. 

"Я надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан, оголошений в указі від 21 квітня 2022 року щодо РФ, і надзвичайні повноваження, що стосуються регулювання стоянки й переміщення суден, пов'язаних із РФ, до портів США, діятимуть і після 21 квітня 2023 року", - ідеться в листі Байдена до Конгресу.

У самому тексті повідомлення наголошується, що заборона продовжується саме на один рік.

21 квітня 2022 року Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити в американські порти, а саме: жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти в порт США.

Нагадаємо, нещодавно міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що санкції США та експортний контроль позбавили армію РФ техніки для ведення війни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies