У Пекіні через пожежу в госпіталі загинули понад 20 людей

Через пожежу в госпіталі Пекіна загинула щонайменше 21 людина, десятки осіб довелося евакуювати. Щоб урятуватися, люди спускалися з вікон на звʼязаних простирадлах, пише The Guardian.

Деякі рятувалися сидячи на кондиціонерах з вуличного боку.

Вогонь спалахнув у східному крилі стаціонарного відділення пекінської лікарні Changfeng. Щонайменше 71 пацієнта вдалося врятувати, пожежники затушили вогонь.

Влада заблокувала доступ до лікарні в середу, одночасно оголосивши розслідування інциденту. Пости в соцмережах про пожежу були цензуровані або видалені після того, як вони кілька годин циркулювали в WeChat. Одна публікація, що, за даними The Guardian, на момент написання матеріалу, була все ще доступна, критикувала лікарню за те, що вона вихвалялася готовністю до пожежі в лютневій статті на своєму офіційному акаунті WeChat.