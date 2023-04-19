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У Пекіні через пожежу в госпіталі загинули понад 20 людей

У соцмережах поширили пост, як у лютому ця лікарня вихвалялася пожежною безпекою. 

У Пекіні через пожежу в госпіталі загинули понад 20 людей
Фото: India Posts English

Через пожежу в госпіталі Пекіна загинула щонайменше 21 людина, десятки осіб довелося евакуювати. Щоб урятуватися, люди спускалися з вікон на звʼязаних простирадлах, пише The Guardian

Деякі рятувалися сидячи на кондиціонерах з вуличного боку. 

Вогонь спалахнув у східному крилі стаціонарного відділення пекінської лікарні Changfeng. Щонайменше 71 пацієнта вдалося врятувати, пожежники затушили вогонь. 

Влада заблокувала доступ до лікарні в середу, одночасно оголосивши розслідування інциденту. Пости в соцмережах про пожежу були цензуровані або видалені після того, як вони кілька годин циркулювали в WeChat. Одна публікація, що, за даними The Guardian, на момент написання матеріалу, була все ще доступна, критикувала лікарню за те, що вона вихвалялася готовністю до пожежі в лютневій статті на своєму офіційному акаунті WeChat.

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