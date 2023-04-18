На 39 будинках посольств і консульств РФ по всій Європі – щонайменше 182 антени. Найбільшою кількістю антен обладнане посольство РФ у Брюселі.

Посольства Росії в країнах Європи займаються радіоелектронною розвідкою за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен. У такий спосіб їхні спеціальні співробітники можуть перехоплювати сигнали стільникового та захищеного супутникового зв'язку.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному Центром “Досьє”.

У розслідуванні також зазначається, що вказане обладнання використовується для створення захищених каналів зв'язку зі своїми співробітниками поза дипмісіями.

Фото: Google Earth Параболічні антени на посольстві Росії в Республіці Хорватії

За даними розслідувачів, найбільшою кількістю антен обладнано посольство РФ у Брюсселі – їх там 17. Також не менше десяти аналогічних пристроїв розташовані на представництвах у Мадриді, Празі, Белграді, Лісабоні, Софії та Нікосії. Загалом на 39 будинках посольств і консульств РФ по всій Європі – щонайменше 182 антени.Дослідники наголошують, що наразі важко оцінити ефективність такої розвідувальної діяльності РФ, оскільки після початку повномасштабної війни в Україні багато країн Європи вислали сотні співробітників дипвідомств, зокрема і тих, хто обслуговував радіоелектронне обладнання.

Проте стежити за європейцями росіяни не припиняють: розвідка намагається заповнити втрату даних у посольствах за допомогою станцій радіоелектронної розвідки у Білорусі, Калінінградській області, на кораблях у Балтиці та у прикордонних із ЄС регіонах.

Нагадаємо, у березні 2022 року низка європейських країн висилала російських дипломатів. Таке рішення ухвалили МЗС Болгарії, Литви, Латвії та Естонії.

У вересні минулого року Чорногорія вислала шістьох дипломатів посольства РФ.

У лютому 2023 року уряд Нідерландів вислав 10 російських дипломатів через те, що Москва використовувала дипломатичне прикриття для шпигунства. Також уряд вирішив тимчасово закрити генеральне консульство у Петербурзі.

Також чотирьох російських дипломатів у лютому вислала з країни Австрія.