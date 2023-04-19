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Швейцарський банк Credit Suisse обслуговував рахунки нацистів аж до 2020 року, − Сенат США

Банк вів рахунки щонайменше 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими посадовцями в Німеччині або членами пов’язаних з нацистами груп в Аргентині.

Швейцарський банк Credit Suisse обслуговував рахунки нацистів аж до 2020 року, − Сенат США
Фото: finbalance.com.ua

Швейцарський банк Credit Suisse розкритикували за те, що він обслуговував рахунки нацистів аж до 2020 року.

Про це йдеться у пресрелізі за результатами розслідування Бюджетного комітету Сенату США.

Банк вів рахунки щонайменше 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими посадовцями в Німеччині або членами пов’язаних з нацистами груп в Аргентині.

70 рахунків із можливими зв’язками з аргентинськими нацистами були відкриті в Credit Suisse після 1945 року. 14 з них залишалися відкритими в 21 столітті, деякі навіть у 2020 році.

21 рахунок належав високопоставленим нацистам, серед яких був засуджений у Нюрнберзі командир. Його рахунок залишався відкритим до 2002 року.

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У 2020 році банк на вимогу Центру Симона Візенталя, який бореться з антисемітизмом, розпочав внутрішню перевірку, найнявши для цього консалтингову фірму “AlixPartners”. Наступного року юрист Ніла Барофскі почав спостерігати за розслідуванням, виконуючи функції незалежного омбудсмена. Його звільнили наприкінці 2022 року, а звіт юриста не опублікували. Тоді ж бюджетний сенату США почав своє розслідування, встановивши, що Credit Suisse спочатку сприяв перевірці, а потім різко обмежив внутрішнє розслідування і відмовився перевіряти нові зачіпки.

Credit Suisse зі свого боку підтвердив існування рахунків аргентинських нацистів, однак наполягає, що вони були відкриті через роки, а деколи й десятиліття після закінчення Другої світової війни. Тому на цих рахунках не могли зберігатися кошти жертв Голокосту. Водночас банк найняв фірму Clifford Chance для перевірки результатів розслідування AlixPartners.

Нагадаємо, Мін'юст США перевіряє, чи Credit Suisse та UBS допомагали російським олігархам уникати санкцій.

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