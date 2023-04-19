У Північному морі російські кораблі збирають дані для можливих диверсій, - розслідування

Зокрема, розслідувачі стверджують, що ці кораблі збирают дані про вітрові електростанції та кабелі зв’язку.

У Північному морі російські кораблі збирають дані для можливих диверсій.

Про це повідомляє BBC із посиланням на спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Розслідувачі стверджують, що Росія має план диверсій щодо вітрових електростанцій і кабелів зв’язку в Північному морі.

Повідомляється, що Росія має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна. Вони мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту ключові місця можливої диверсії.

Офіцер данської контррозвідки каже, що диверсійні плани готуються на випадок повномасштабного конфлікту із Заходом, тоді як глава норвезької розвідки сказав, що ці шпигунські плани вважаються дуже важливими для Росії та контролюються безпосередньо з Москви.

Зазначається, що розслідувачі проаналізували перехоплені російські повідомлення, які вказують на так звані кораблі-привиди у північних водах, які вимкнули передавачі, щоб не розкривати своє місцезнаходження.

У звіті йдеться про російське судно “Адмірал Володимирський”. Офіційно це експедиційне океанографічне судно, або підводне дослідницьке судно. Але в доповіді стверджується, що насправді це російський розвідувальний корабель.

Це судно сповільнюється, коли воно наближається до районів, де є вітряні електростанції. Корабель протягом місяця не вмикав передавач.

Коли репортер підійшов до корабля на невеликому човні, він побачив людину в балаклаві, яка тримала щось, схоже на військову штурмову гвинтівку.

Нагадаємо, минулого тижня Норвегія висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

“Ми не будемо надавати візи офіцерам розвідки, які звертатимуться за візою до Норвегії”, - заявила міністерка закордонних справ країни Аннікен Хейтфельдт.

Також нагадаємо, що, за даними контррозвідки Німеччини, російські шпигунки вербують німецьких військових та політиків через Tinder. Цих дівчат особливо цікавлять дані про Німеччину та війну в Україні.