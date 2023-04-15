Російські шпигунки вербують німецьких військових та політиків через Tinder, - контррозвідка Німеччини

Цих дівчат особливо цікавлять дані про Німеччину та війну в Україні.

Спецслужби РФ використовують Tinder для вербування військових та політиків Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини, яку приводить Welt.

"Російські шпигунки починають спілкування та призначають побачення політикам та співробітникам Бундесверу в Tinder", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчат особливо цікавлять дані про Німеччину та війну в Україні. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді у Німеччині, у якій взяли участь представники кількох країн НАТО.

Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців. Вони зазнали величезних втрат загиблими та пораненими на війні в Україні.

Також нагадаємо, що Норвегія висилає з країни 15 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Міністерка закордонних справ країни Аннікен Хейтфельдт заявила, що країна не буде надавати візи офіцерам розвідки, які звертатимуться за візою до Норвегії.