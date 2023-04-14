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​Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії оборонні потреби України

Також ішлося про посилення підтримки нашої держави.

​Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії оборонні потреби України
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

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Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та посилення підтримки, а також заплановані міжнародні заходи.

"Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора та покласти край терору!", - наголосив Президент.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Зеленського і Сунака відбулася в середині березня.

Наприкінці минулого місця міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2.

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