​Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії оборонні потреби України

Також ішлося про посилення підтримки нашої держави.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та посилення підтримки, а також заплановані міжнародні заходи.

"Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора та покласти край терору!", - наголосив Президент.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Зеленського і Сунака відбулася в середині березня.

Наприкінці минулого місця міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2.