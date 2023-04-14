​Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії оборонні потреби України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та посилення підтримки, а також заплановані міжнародні заходи.
"Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора та покласти край терору!", - наголосив Президент.
Нагадаємо, попередня телефонна розмова Зеленського і Сунака відбулася в середині березня.
Наприкінці минулого місця міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2.