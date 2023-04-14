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Міністр оборони Китаю відвідає РФ вперше з початку повномастшабного вторгнення

Це є ще одною ознакою тісних зв’язків між Москвою та Пекіном.

Міністр оборони Китаю відвідає РФ вперше з початку повномастшабного вторгнення
Міністр оборони китаю Лі Шанфу
Фото: Kyodo

Міністр оборони Китаю відвідає РФ вперше з початку повномастшабного вторгнення Росії в Україну. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на російські ЗМІ.

Це є ще одною ознакою тісних зв’язків між Москвою та Пекіном.

Лі Шанфу, який був призначений міністром оборони в березні, розпочне візит у неділю на запрошення свого колеги Сергія Шойгу. У рамках поїздки він, зокрема, відвідає російські військові установи.

Високопосадовці обговорять військову співпрацю, глобальну та регіональну безпеку.

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Китай став найбільшим прихильником Росії після того, як західні країни почали уникати Росії через розв’язання війни на початку минулого року. 

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві в березні, заявивши, що його країна “високо цінує ці відносини”. 

Зазначимо, Пекін і Москва планують вивчити доцільність вільної торгівлі між країнами, що свідчить про те, наскільки тісними стали відносини. 

Обидві сторони також домовилися продовжувати вдосконалювати координацію у межах таких структур, як Шанхайська організація співробітництва та група БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, КНР і ПАР.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган переконує, що КНР відмовилася "від надання летальної зброї та зброї подвійного призначення всім зацікавленим сторонам у війні в Україні”.

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