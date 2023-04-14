Це є ще одною ознакою тісних зв’язків між Москвою та Пекіном.

Міністр оборони Китаю відвідає РФ вперше з початку повномастшабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на російські ЗМІ.

Це є ще одною ознакою тісних зв’язків між Москвою та Пекіном.

Лі Шанфу, який був призначений міністром оборони в березні, розпочне візит у неділю на запрошення свого колеги Сергія Шойгу. У рамках поїздки він, зокрема, відвідає російські військові установи.

Високопосадовці обговорять військову співпрацю, глобальну та регіональну безпеку.

Китай став найбільшим прихильником Росії після того, як західні країни почали уникати Росії через розв’язання війни на початку минулого року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві в березні, заявивши, що його країна “високо цінує ці відносини”.

Зазначимо, Пекін і Москва планують вивчити доцільність вільної торгівлі між країнами, що свідчить про те, наскільки тісними стали відносини.

Обидві сторони також домовилися продовжувати вдосконалювати координацію у межах таких структур, як Шанхайська організація співробітництва та група БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, КНР і ПАР.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган переконує, що КНР відмовилася "від надання летальної зброї та зброї подвійного призначення всім зацікавленим сторонам у війні в Україні”.