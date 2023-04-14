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Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів"

Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 має “радикально підвищити" здатність країни завдавати ядерних ударів.

Північна Корея підтвердила випробування нової ракети на твердому паливі, яка "викличе жах у ворогів"
Нова твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї Hwasong-18
Фото: ЕРА/UPG

Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ країни.

“Розробка нової міжконтинентальної балистичної ракети Hwasongpho-18 значною мірою реформує компоненти стратегічного стримування КНДР, радикально підвищить ефективність її ядерної контратаки та призведе до зміни практичності її наступальної військової стратегії”, − пише північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA. 

Фото: ЕРА/UPG

Аналітики кажуть, що це перше використання КНДР твердого палива в міжконтинентальних балістичних ракетах середньої дальності.

Випробуванням керував лідер країни Кім Чен Ин. Він заявив, що це змусить ворогів “відчути більш явну кризу безпеки та постійно викликати в них надзвичайне занепокоєння та жах, вживаючи фатальних і образливих контрдій, доки вони не відмовляться від своїх безглуздих думок і безрозсудних дій”.

Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Ае спостерігають за тестувальним запуском ракети
Фото: ЕРА/UPG
Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Ае спостерігають за тестувальним запуском ракети

Однак старший науковий співробітник американського Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда вважає, що КНДР, напевно, збереже низку рідкопаливних ракет, ускладнюючи розрахунки США та їхніх союзників під час потенійного конфлікту.

Колишній урядовий експерт зі зброї США, який зараз працює над проєктом 38 North, Ван Ван Діпен розповів, що ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні.

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Нагадаємо, твердопаливна міжконтинентальна балистична ракета є однією з ключових високотехнологічних видів зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв створити, щоб краще справлятися з “військовими загрозами США”. У його планах є також ракета з кількома боєголовками, атомний підводний човен, гіперзвукова ракета та супутник-розвідник.

Запущена Північною Кореєю нова ракета спричинила активацію системи сповіщень про повітряну небезпеку в Японії. Система екстреного мовлення J-Alert закликала мільйони мешканців Хоккайдо сховатися в укриття, але незабаром скасувала попередження через хибні розрахунки можливого падіння. Хоча уряд потім сказав, що попередження все ж було правильним. 

Раніше в Японії ініціювали законопроєкт про бомбосховища через загрозу з боку Китаю і КНДР. Пропонується посилити існуючі об'єкти і оснастити їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат.

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