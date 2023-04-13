Через запущену Північною Кореєю ракету в Японії оголошували повітряну тривогу

Ракета зникла з радарів одразу після того, як її помітили, і аналіз виявив ймовірність падіння на територію Японії.

Запущена Північною Кореєю ракета спричинила активацію системи сповіщень про повітряну небезпеку в Японії. Мешканців попередили, що ракета може впасти на північний японський остров Хоккайдо або біля нього, повідомляє The Guardian.

Система екстреного мовлення J-Alert закликала мільйони мешканців Хоккайдо сховатися в укриття, але незабаром скасувала попередження через хибні розрахунки можливого падіння. Пізніше уряд Японії заявив, що попередження про надзвичайну евакуацію, яке він видав і пізніше відкликав, було доречним і не було зроблено помилково.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно повідомив, що ракета зникла з радарів одразу після того, як її помітили, і аналіз виявив ймовірність падіння на територію Японії, тож через це спрацювала повітряна тривога. Ракета впала в море на сході КНДР, поза межами виключної економічної зони Японії.

З системою J-Alert виникали збої і раніше. У жовтні вона оголосила про небезпеку, коли над Японією пролетіла ракета, але це сталося запізно, а ракета вже впала в Тихий океан. Через місяць було помилково видано попередження про те, що ракета пролетіла над Японією.

У 2023 році КНДР активізувала ракетні випробування, а в березні змоделювала ядерний вибух із балістичними ракетами та випробувала морський безпілотник з ядерною боєголовкою. Також Пхеньян регулярно став запускати ракети в бік Японського моря – в якості тренувань.