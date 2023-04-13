У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
ГоловнаСвіт

Польща хоче виробляти боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams

Також Польща хоче мати заводи для ремонту танків Abrams.

Польща хоче виробляти боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Nathan Franco

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд хоче, щоб у країні були заводи з виробництва боєприпасів зі збідненого урану для танків Abrams.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Моравецький додав, що говорив у США про створення заводів у Польщі, які будуть обслуговувати та ремонтувати танки Abrams у Європі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Перші 14 танків Abrams, які необхідні для заміни пострадянської техніки, яка вже відправлена з Польщі в Україну, мають надійти до Польщі не пізніше червня. Загалом в США замовлено 250 найсучасніших машин і 116 старих, але модернізованих танків.

За словами голови уряду Польщі, зараз найбільша проблема на фронті – нестача боєприпасів. 

Нагадаємо, у Польщі у технологічному центрі стартували роботи з ремонту танків Т-64 для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies