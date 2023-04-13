Польща хоче виробляти боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams

Також Польща хоче мати заводи для ремонту танків Abrams.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд хоче, щоб у країні були заводи з виробництва боєприпасів зі збідненого урану для танків Abrams.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Моравецький додав, що говорив у США про створення заводів у Польщі, які будуть обслуговувати та ремонтувати танки Abrams у Європі.

Перші 14 танків Abrams, які необхідні для заміни пострадянської техніки, яка вже відправлена з Польщі в Україну, мають надійти до Польщі не пізніше червня. Загалом в США замовлено 250 найсучасніших машин і 116 старих, але модернізованих танків.

За словами голови уряду Польщі, зараз найбільша проблема на фронті – нестача боєприпасів.

Нагадаємо, у Польщі у технологічному центрі стартували роботи з ремонту танків Т-64 для України.