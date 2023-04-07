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Центр із ремонту танків Т-64 для України запрацював у Польщі

Також розглядають можливість проведення спільних робіт із обслуговування танків сімейства Leopard 2, які передала нашій державі танкова коаліція.

Центр із ремонту танків Т-64 для України запрацював у Польщі
Фото: Укроборонпром

У Польщі у технологічному центрі стартували роботи з ремонту танків Т-64 для України.

Про це йдеться на сайті компанії Polska Grupa Zbrojeniowa.

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Компанія уклала відповідний контракт із українським концерном "Укроборонпром". У центрі обслуговуватимуть та відновлюватимуть танки до повного робочого стану.

Зазначено, що Polska Grupa Zbrojeniowa має великий досвід обслуговування та модернізації танків сімейства Т, зокрема, Т-72 та ПТ-91.

Угода обох сторін передбачає співпрацю у сфері ремонту, капітального ремонту, складання, виробництва та розвитку ланцюжка постачань Т-64. У перспективі планують співпрацю з обслуговування танків Т-72 і ПТ-91, які Польща передала Україні.

Крім цього, компанії розглядають можливість проведення спільних робіт із обслуговування танків сімейства Leopard 2, які передала нашій державі танкова коаліція.

Нагадаємо, Укроборонпром домовився розгорнути виробництво 125-мм снарядів для танків на території Польщі. Ця країна також лобіюватиме надання нашій державі літаків натівських стандартів.

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