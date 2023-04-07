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США подумують про примусові заходи щодо російської "Лабораторії Касперського"

Компанія вже давно отримує звинувачення в тому, що вона становить загрозу для Сполучених Штатів.

США подумують про примусові заходи щодо російської "Лабораторії Касперського"
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі США розглядає питання щодо застосування примусових заходів щодо російської компанії із кібербезпеки "Лабораторія Касперського", повідомляє Reuters із посилання на WSJ.

Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість примусового застосування заходів проти компанії відповідно до її правил онлайн-безпеки.

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Торік адміністрація американського президента посилила розслідування національної безпеки щодо російського антивіруса "Лабораторії Касперського", оскільки посилилися побоювання щодо російських кібератак після вторгнення Росії в Україну.

Регулюючі органи США вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення лабораторії Касперського.

Якщо США підуть на такий крок, це стане зразком для заборони китайського TikTok або інших іноземних технологій, якщо вони становитимуть загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, раніше Twitter заборонив рекламу "Лабораторії Касперського".

Тепер же військове керівництво США назвало TikTok "вектором потенційної загрози".

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