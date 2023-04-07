США, Угорщина і Німеччина виступають проти надання Україні "дорожньої карти" щодо членства в НАТО, – Financial Times

США, Угорщина та Німеччина не підтримують наміри інших держав-членів НАТО запропонувати Україні "дорожню карту" політичного шляху для членства в Альнсі. Про це з посиланням на матеріал Financial Times пише УП.

Журналисти FT поспілкувалися з чотирьма посадовцями, які брали участь у обговоренні. За їхніми словами, в березні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував державам-членам документ із "практичними політичними" пропозиціями для Києва. Зокрема, йшлося про нову декларацію відносин України з НАТО, де було б затверджено, що "одного дня" країна стане членом Альянсу.

Цього тижня в Брюсселі проходили дебати стосовно того, що саме включити до оновленої декларації. І хоча всі члени НАТО погоджуються, що членство України не можна обговорювати всерйоз до кінця війни, зросла кількість тих, хто підтримує пропозицію "політичного шляху" членства на саміті в Вільнюсі, що "посилило б" відносини НАТО і України.

Однак, за даними співрозмовників Financial Times, США, а також Німеччина й Угорщина виступають проти цієї пропозиції.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб закрити ці розбіжності й сформулювати політичний результат", – сказав один із них. "Дорога (до саміту у Вільнюсі – ред.) усе ще дуже терниста", – додало інше джерело.

Раніше в США говорили, що Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.