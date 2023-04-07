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До Хресної дороги в Колізеї організатори залучили підлітків з України та Росії, йтиметься про "братерство"

Діти розповідатимуть про те, кого втратили на війні без акценту на тому, хто її розпочав.

До Хресної дороги в Колізеї організатори залучили підлітків з України та Росії, йтиметься про "братерство"
Фото: vaticannews.va

У Ватикані 7 квітня пройде хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни", повідомляє Vatican News.

Цю тему обрав Папа Франциск, який вислухав свідчення під час своїх подорожей та зустрічей. 

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Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та Росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.

На десятій зупинці українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком. 

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає хлопець.

Про свої втрати говорить і росіянин.

Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. "Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання... Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами", – йдеться у свідченні.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй фейсбук-сторінці зауважив, що традицію публікації тексту хресної дороги Via Crucis за декілька днів до заходу цьогоріч перервали.

"Із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!", - наголосив Юраш.

Нагадаємо, торік у Ватикані запланували проведення Хресної Дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації.

Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні. Тоді Предстоятель УГКЦ Святослав попросив Святий Престол переглянути проєкт хресної дороги.

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