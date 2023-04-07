До Хресної дороги в Колізеї організатори залучили підлітків з України та Росії, йтиметься про "братерство"

Діти розповідатимуть про те, кого втратили на війні без акценту на тому, хто її розпочав.

У Ватикані 7 квітня пройде хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни", повідомляє Vatican News.

Цю тему обрав Папа Франциск, який вислухав свідчення під час своїх подорожей та зустрічей.

Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та Росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.

На десятій зупинці українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком.

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає хлопець.

Про свої втрати говорить і росіянин.

Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. "Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання... Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами", – йдеться у свідченні.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй фейсбук-сторінці зауважив, що традицію публікації тексту хресної дороги Via Crucis за декілька днів до заходу цьогоріч перервали.

"Із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!", - наголосив Юраш.

Нагадаємо, торік у Ватикані запланували проведення Хресної Дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації.

Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні. Тоді Предстоятель УГКЦ Святослав попросив Святий Престол переглянути проєкт хресної дороги.