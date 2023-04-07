Україна відновлює експорт електроенергії.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

Відповідний розпорядчий документ підписав очільник відомства Герман Галущенко.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності... Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - сказав Галущенко.

Потужність для експорту становить 400 МВт. Вона дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E. Проте фактичні обсяги експорту можуть коливатися. Усе залежить від часу доби та кон’юнктури ринку.

Попри це Галущенко заявив, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів - пріоритет.

"...Експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", - додав міністр.

Нагадаємо, 7 квітня міністр енергетики повідомив, що генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Раніше компанія “Укренерго” закликала не долучатися до акції “Година Землі”, бо масове одночасне вимкнення світла може дуже нашкодити енергосистемі.