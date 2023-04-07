Офіційне відкриття оновленого ТЦ, розташованого на вулиці Івасюка, 17, відбудеться 8-9 квітня. В ці дні на першу тисячу гостей, які зроблять закупи на суму від 2000 грн, очікуватимуть цінні подарунки та розіграш сертифікатів різних номіналів. Загальний призовий фонд акції складе півмільйона гривень.

У межах оновлення торговельного центру компанія збільшила площу ТЦ до 43 000 кв. м, удосконалила дизайн і навігацію, а також відкрила нові, раніше не представлені в місті магазини. Зокрема, на площі майже 4000 кв. м розпочав роботу продуктовий Food Market з великим фудкортом, де відвідувачі зможуть поласувати стравами найпопулярніших кухонь світу і продукцією власного виробництва.

Серед інших торгових форматів в оновленому ТЦ будуть представлені Intersport, AutoMall, Expert, Workshop, E.Pic, Садовий центр, Lapki, Студія світла, Салон килимів, Кераміка центр, Галереї Деко, канцтовари Пиши Малюй, Центр техніки ЦЕ ТЕ, парфумерно-косметичний бутик Mon Cheri, Аптека 100+, Салон торгового обладнання та інші магазини й відділи. Загалом асортимент товарів у торговельному центрі сягатиме 200 000 артикулів.

Також слід відзначити відкриття повноцінного комплексу надання послуг Мультисервіс, де працюватиме ключмайстер, майстерня з ремонту одягу та хімчистка. Це нова для ритейлера зона, яка покликана розширити перелік зручних і доступних послуг для клієнтів мережі Епіцентр.

У торговельному центрі будуть представлені й інші сервіси. Зокрема, послуги флориста та пересадка квітів, тонування фарб, форматно-розкрійна дільниця, проєктування кухонь, доставка та збирання меблів, центр видачі онлайн-замовлень, відділення банку тощо. У флагманському магазині E.Pic для дітей працюватиме ігровий майданчик площею майже 90 кв. м з лабіринтами та комп’ютерними іграми. А для зручності автомобілістів поряд з ТЦ обладнано паркувальний майданчик майже на 700 машиномісць.

“Компанія Епіцентр продовжує інвестувати в економіку країни, розвиток торговельної мережі, покращення сервісу та створення нових робочих місць. Оновлення торговельного центру в Івано-Франківську дало змогу додатково працевлаштувати понад 120 співробітників, розширивши загальний штат персоналу ТЦ до 660 осіб. Не менш важливо, що робота торгового закладу дозволить щорічно відраховувати до державного бюджету країни більше 60 млн грн податків”, - прокоментував відкриття виконувач обов'язків директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення мережа Епіцентр об’єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Проте, внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів низка ТЦ була суттєво пошкоджена, а чотири торговельні центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищені. Попри це компанія продовжувала працювати всюди, де це було можливим, щоб забезпечувати українців товарами першої необхідності та продукцією побутового призначення.