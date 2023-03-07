Цьогоріч мережі магазинів косметики та парфумерії Mon Cheri, яка належить компанії «Епіцентр К», виповнюється 5 років. За цей час мережа зросла до 20 точок загальною площею 2 000 м кв по всій Україні.

На сьогодні мережа представлена у Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Львові, Хмельницьку, Полтаві та Запоріжжі. Вже у квітні заплановано відкриття магазину в новому форматі в Івано-Франківську.

Попри війну, оминати ювілей увагою в компанії не могли, адже, незважаючи на важкий та сповнений тривог рік, співробітники Mon Cheri прагнуть висловити вдячність.

Так, основою кампанії до Дня народження мережі стала подяка: сміливим українцям, які навіть у перші дні великої війни продовжили купувати улюблену косметику (для себе чи наших захисниць і захисників); працівникам, які непохитно довіряють бренду і залишилися тримати економічний фронт; українським виробникам косметики, які продовжили працювати та створювати якісний український продукт; іноземним виробникам, які повірили в нашу незламність та знайшли можливість постачати товар.

“Останній рік був важким для усіх нас, але ми боролися і продовжуємо боротися далі. Зрештою ми в Mon Cheri усвідомили, що День народження мережі – це привід звернутися до людей і подякувати їм за підтримку, особливо в такий складний час.

За ці роки нас відвідало понад мільйон покупців. Звичайно ж, наші клієнти є найважливішими для нас, тому ми вирішили подарувати 150 б’юті-боксів, а також зробити приємні знижки для кожного з нагоди п’ятиріччя. Адже, незважаючи ні на що, краса дівчини, жінки – велике натхнення.”, – розповідає про концепцію директорка напрямку “Декор” компанії “Епіцентр К” Юлія Усата.

З 1 березня у магазинах Mon Cheri діє акція вдячності: протягом місяця покупці можуть виграти 150 б’юті-боксів, а також купувати улюблену косметику та доглядову продукцію зі знижкою до 30 %. До б’юті-боксів входить універсальна косметика, а саме: догляд за волоссям (шампуні, бальзами, маски, гребінці), догляд за обличчям (креми та тоніки, патчі, маски), догляд за тілом (молочко для тіла, бальзами, гелі для душу) та інші аксесуари.

Також Mon Cheri запускає флешмоб вдячності на сторінках Instagram та Facebook. Долучитися до флешмобу може кожен, зробивши відео чи фото з історією вдячності будь-кому, та розмістивши у своєму блозі із гештегом #історіївдячності. Героїня чи герой найдушевнішої історії отримає в подарунок б’юті-бокс.