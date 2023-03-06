Нацбанк повідомив, скільки коштів надійшло під час благодійного збору #лютийдонат

За них придбають безпілотні комплекси "Чаклун" для ЗСУ.

Національний банк повідомив, скільки коштів надійшло під час благодійного збору #лютийдонат.

Як зазначає пресслужба НБУ, акція тривала від 24 лютого до 5 березня. За це час зібрали 11 789 100 грн.

Ініціював збір Нацбанк із United24 та в партнерстві з ПриватБанком. За ці кошти придбають безпілотні комплекси "Чаклун" для Збройних Сил України.

В НБУ додали, що серед учасників, які задонатили щонайменше 300 грн, 9 березня розіграють 24 подарунки, а ті, хто вніс по 100 тис. грн, отримають додатковий подарунок від голови Нацбанку.

Нагадаємо, раніше фонд "Повернись живим" оголосив збір на кібернаступ. Йдеться про 50 млн гривень для посилення спроможностей одного з підрозділів ЗСУ.

У Литві зібрали понад 7 млн євро на радари для української ППО.