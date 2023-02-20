Фонд "Повернись живим" оголосив збір на кібернаступ

Планується зібрати 50 млн гривень для посилення спроможностей одного з підрозділів ЗСУ.

Фонд допомоги армії "Повернись живим" розпочав збір на закупівлю обладнання для одного з підрозділів Збройних сил, яке допоможе українським військовим перемагати окупантів у кіберпросторі.

Про це повідомила пресслужба фонду.

Головним партнером організації у цій кампанії виступає платіжний сервіс Portmone.

Зазначаєтсья, що в рамках проєкту планується зібрати 50 мільйонів гривень для посилення спроможностей одного з підрозділів Збройних сил України, який провадить діяльність у ворожому кіберпросторі таким чином, щоб завдавати російській армії шкоди на реальному полі бою.

Долучитися до ініціативи, а також дізнатися більше, можна за посиланням.

"У Збройних силах України вже сформована нова структура, яку ми між собою називаємо кібервійсько. Це військовослужбовці, які виконуватимуть завдання на невидимому полі бою, й допомагатимуть справжнім танкам та артилерії відвойовувати українські території. Фактично, ми збираємо на кібернаступ. Палатиме навіть у найбільш гнилому серці країни-окупанта", - пояснив керівник військового департаменту фонду Андрій Римарук.

Організація не розголошує список майбутніх закупівель, втім зазначає, що кожна витрачена гривня працюватиме на ускладнення логістики та керування військами ворога, а також на визначення місць розміщення російських окупантів та їх подальше ефективне знищення іншими підрозділами ЗСУ.

Для команди “Повернись живим” це не перший проєкт з забезпечення технікою та обладнанням військових-кіберів. Раніше коштом благодійників команда організації закупила і передала українським військовим, які виконують завдання у кіберпросторі, оргтехніку й спеціалізоване устаткування на суму понад 8 мільйонів гривень. Ця техніка допомагає ЗСУ вчасно дізнаватися про плани ворога.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що "Повернись живим" і Приватбанк збирають кошти на потреби екіпажів армійської авіації.