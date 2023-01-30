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"Повернись живим" і Приватбанк збирають кошти на потреби екіпажів армійської авіації

Планують придбати вогнетривку форму та авіашоломи.

"Повернись живим" і Приватбанк збирають кошти на потреби екіпажів армійської авіації
Фото: Повернись живим

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" і Приватбанк оголосили збір 31 млн грн, які підуть на закупівлю вогнетривкої форми та авіаційних шоломів.

Таким чином планують закрити потреби екіпажів армійської авіації у спеціальному екіпіруванні.

"Купуємо саме вогнетривку форму та шоломи, адже опіки — одна з найбільш розповсюджених травм та причин смертності серед екіпажів вертольотів, які зазнали ворожого ураження. Екіпірування, яке складається з авіаційного шолому та вогнетривких курток, штанів, балаклав і рукавиць, ми будемо закуповувати у США. Загальна сума контракту — понад 846 тисяч доларів, або 31 мільйон гривень", — розповів директор департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. 

Армійська авіація є одним із найзакритіших родів військ ЗСУ. Через досить невелику кількість льотчиків, борттехніків та інженерів, інформацію про бійців тримають у секреті та майже не розповсюджують у медіа. 

При цьому армійська авіація з 2014 року виконує важливі й дуже ризикові задачі. Так, екіпажі українських Мі-8 та Мі-24, зокрема, доставляли допомогу на заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі. Із 2014 року й дотепер вертольотчики евакуйовують поранених побратимів, підвозять на найскладніші ділянки фронту провізію, медицину, воду та боєкомплект, а ще — підтримують українську піхоту з неба. 

За словами керівниці комунікацій ПриватБанку Олесі Жулинської, фінустанова надає свої зручні канали для цього збору, аби кожен зміг реалізувати бажання підтримати армійську авіацію.

Перерахувати кошти на програму можна у меню "Добро" Приват24, на сайті благодійного фонду "Допомагати просто" , у банкоматах та терміналах ПриватБанку в розділі "Благодійність", а також у касах відділень.

Нагадаємо, раніше фонд вирішив закупити всім бригадам Тероборони розвідувально-ударні комплекси (РУК). Для цього в грудні 2022 року запустили проєкт "Довгі РУКи ТрО". Його вартість - 333 млн грн.

Також фонд і блогер і волонтер Ігор Лаченков оголосили збір для реалізації проєкту з Головним управлінням розвідки Black box.

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