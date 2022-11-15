Проєкт "Повернись живим" та ГУР Міноборони Black box оголосив збір 230 млн гривень

"Деталі проєкту поки розкривати неможна, але ви побачите його результати у новинах"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогер і волонтер Ігор Лаченков оголосили збір для реалізації проєкту з Головним управлінням розвідки Black box.

Про це повідомили організатори у соцмережах.

Зазначається, що мета проєкту – зібрати 230 млн гривень. Подробиці розкрити не можуть через секретність, але підкреслюють, що Black box вже завдав ворогу шкоди на мільйони доларів.

"Як і ГУР МОУ, фонд не може розкрити деталі проєкту. Але ви побачите його результати у новинах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Black box - це не єдиний спільний проєкт "Повернись живим" з Головним управлінням розвідки Міноборони. Зокрема, влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів. Це три ударних безпілотники, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.