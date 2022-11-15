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СБУ "розколола" ворожих поплічниць на деокупованій Луганщині

Вони здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців, а щоб уникнути правосуддя, намагались увійти в довіру до українських військових.

СБУ "розколола" ворожих поплічниць на деокупованій Луганщині
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила двох поплічниць Росії в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час захоплення частини Луганщини вони «здавали» ворогу адреси українських патріотів і допомагали у «розквартируванні» окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

Фото: СБУ

За таку співпрацю окупаційною адміністрацією їм були надані "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.

Після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі. Щоб уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру до українських військових. Проте співробітники Служби безпеки викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали. 

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Фото: CБУ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом". У 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване МДБ "ЛНР".

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