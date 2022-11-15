Головне за ніч. Вівторок, 15 листопада

Десять відбитих атак противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя, старт саміту G20 на Балі. Людей на планеті Земля вже 8 мільярдів.

Президент Володимир Зеленський у виступі перед лідерами Group of 20 представив пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

Вони містять 10 пунктів і були представлені також письмово делегаціям країн "групи" їхніми мовами, наголосив глава держави під час виступу. Він зазначив, що визволення Херсона, подібно до багатьох битв минулого, є переломним моментом.

"Такі переломні моменти в історії символізували зміни, після яких люди уже знали, чия буде перемога, хоча за неї доводилося ще багато битися. Це – як висадка союзників у Нормандії, що не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз, коли Херсон вільний", - наголосив Володимир Зеленський.

Яким Україна бачить шлях миру — в нашій новині.

Саміт G20 стартував сьогодні, 15 листопада, на острові Балі в Індонезії.

Президент Індонезії знову звернувся до лідерів найбагатших країн світу з проханням об’єднатися принаймні в економічних питаннях. “Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе створити конкретні партнерства, які допоможуть економічному відновленню світу”, – сказав Джоко Відодо після двосторонньої зустрічі з президентом США Джозефом Байденом.

Він також попросив Європейську комісію та блок G7 надати “підтримку та гнучкість”, щоб саміт був результативним.

За інформацією з дипломатичних джерел, спільне комюніке G20, яке мали б погодити всі сторони, є малоймовірним, натомість Індонезія наполягає на декларації лідерів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удару. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. За добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.

Противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 15 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали 82 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі окупанти обстріляли “градами” три громади Дніпропетровщини.

Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки і підприємство. Люди не постраждали.

Близько четвертої години ранку росіяни завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти використали ракети типу С-300.

“Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними”, – закликав Старух.

В Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії в Україні у вівторок, 15 листопада.

З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключення не прогнозуються.

“Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло”, – нагадали енергетики.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом прославляння «русского міра» під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 12 листопада.

"Слідство здійснюється за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

МЗС Замбії вимагає від росіян пояснити, як її громадянин, засуджений у Росії, опинився на війні в Україні, де згодом загинув.

Загиблий – 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда – вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. У квітні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років позбавлення волі у Росії.

“У зв’язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув”, – йдеться у заяві очільника МЗС Замбії Стенлі Какубо.

За його даними, тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину .

За даними ЗМІ, вербуванням ув’язнених у Росії з літа займається “ПВК Вагнера” Євгена Пригожина, а з вересня – і Міністерство оборони Росії. Засудженим обіцяють помилування та грошові виплати.

У вівторок, 15 листопада, загальна кількість людей на планеті Земля сягнула 8 мільярдів.

У ООН зазначили, що безпрецедентне зростання населення Землі є результатом поступового збільшення тривалості життя завдяки поліпшенню медичних послуг, харчування, особистої гігієни, а також постійного зростання народжуваності у деяких країнах.

Водночас в Організації об’єднаних націй додали, що темпи зростання світового населення зменшуються. Щоб досягти 9 мільярдів, людству потрібно близько 15 років.

“Ця віха є нагодою відзначити різноманітність і досягнення, враховуючи спільну відповідальність людства за планету”, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!