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Уночі окупанти обстріляли “градами” три громади Дніпропетровщини

Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки і підприємство. Люди не постраждали.

Уночі окупанти обстріляли “градами” три громади Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 15 листопада росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровщини “градами” та важкою артилерією.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, по мирних містах окупанти випустили понад 60 снарядів.

“У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд”, – поінформував голова ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються. У інших районах ніч минула без сирен і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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