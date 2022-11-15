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На Херсонщині 10 мобільних груп прокурорів та слідчих документують злочини росіян

Кількість груп зросте втричі.

На Херсонщині 10 мобільних груп прокурорів та слідчих документують злочини росіян
Фото: Макс Требухов

У Херсонській області вже працюють 10 мобільних груп з документування злочинів.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив на брифінгу під час робочого візиту на Одещину, повідомила пресслужба ОГП.

Цього тижня очікується збільшення їх кількості до тридцяти. 

Костін подякував прокурорам з інших областей, які добровільно погодились долучитись до спільної роботи.

“Зараз прокурори та слідчі активно працюють у 16 “базових” кримінальних провадженнях. На звільнених територіях Бериславського та Херсонського районів, а також в Херсоні проводяться слідчі дії”, – зазначив Генеральний прокурор.

Костін підкреслив, що прокурори та фахівці усіх правоохоронних органів працюють за єдиним узгодженим алгоритмом, що дозволяє покращити ефективність розслідування.

“Ми створили “координаційний штаб”, для взаємодії та узгодження зусиль правоохоронців. До нього входять представники різних органів та відомств. Усі повинні працювати злагоджено заради спільного результату – ретельного документування доказів та притягнення винних до відповідальності”, – сказав він.

Костін додав, що завдання прокуратури – ретельно опрацювати кожен метр звільнених територій півдня України і міста Херсон, аби задокументувати злочини і надати їм належну правову оцінку. 

“Колаборанти, зрадники, в тому числі ті, хто організовували псевдореферендуми, ґвалтівники і вбивці – по всіх цих категоріях має бути проведено належне розслідування”, – заявив Генеральний прокурор.

Нагадаємо, до звільненого Херсона повернулася Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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