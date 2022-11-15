У Путіна досі переконують, що Херсон – це російська територія

Речник очільника окупантів не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Володимира Зеленського до Херсона.

Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Володимира Зеленського до Херсона.

Відночас він заявив, що обласний центр Херсонщини – “це територія російської федерації”, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя маніпулює, що “український проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН про “репарації” Києву юридично нікчемний, оскільки “Захід давно хоче розморозити російські активи, які потрапили під санкції, щоб фінансувати постачання зброї Києву”.

Ворожі Telegram-канали поширили фейк, що українські військові прицільно обстрілювали “цивільних херсонців, що евакуювалися на лівий берег”. Така інформація не відповідає дійсності, оскільки Сили оборони України не ведуть вогонь по мирних жителях.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.