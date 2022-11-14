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Залужний генералу Міллі: Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території

Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. 

Залужний генералу Міллі: Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території
Фото: facebook/Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.  

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

“Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території”, - зазначив Залужний. 

Він також поінформував колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони.  

“Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку”, - розпові Міллі Залужний. 

Голова Генштабуу ЗСУ додав, що ворог атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має.  

Крім того, на Херсонському напрямку Сили оборони проводять стабілізаційні дії та укріплюють рубежі оборони.  

Нагадаємо, над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі президента Володимира Зеленського.

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