Над Херсоном офіційно підняли український прапор

Над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі президента Володимира Зеленського.

Російська армія окупантів зайшла до Херсона на початку березня. Відтоді місто перебувало в окупації. Херсон – єдиний обласний центр, який росіянам вдалося тимчасово захопити за час повномасштабного вторгнення.

Мужні херсонці влаштовували масові акції протесту, показуючи незгоду з приходом окупантів. У Херсоні та інших населених пунктах області також розвинувся потужний рух спротиву, який бореться із колаборантами та окупантами.

У жовтні окупанти оголосили так звану евакуацію з Херсона й інших окупованих населених пунктів. Місцеве населення під виглядом такої "евакуації" фактично депортували.

На початку листопада з правого берега Херсона почали зникати блок-пости окупантів. 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА зник російський триколор.

Пʼять днів тому російський міністр оборони Сергій Шойгу доручив "відводити війська" з Херсонської області на лівий берег річки Дніпро. Фактично він оголосив, що буде проведено вивід російських військ з Херсона, бо це місто розташовано на правому березі.

Наступного дня, 10 листопада вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що не можуть підтвердити чи спростувати дані про "вихід військ" окупантів. Там наголосили, що ймовірне відведення сил окупантів повʼязано з активними діями сил оборони.

Того ж дня ОК "Південь" підтвердило часткове відведення сил ворога на лівий берег.

11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

Вдень 11 листопада херсонці вийшли в центр міста з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено біля будівель ОДА і поліції.

Уже через кілька годин Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Основне угруповання військ окупантів з Херсон відступило, будь-які спроби протидії захисникам з боку тих, кого покинули, будуть знищені.

12 листопада до Херсона повернулося керівництво ОВА. В місті відновлюють мобільний звʼязок, українське телебачення і радіомовлення. Українські військові продовжують стабілізаційні заходи з виявлення перевдягнутих у цивільне окупантів. Крім того, відомо, що росіяни замінували велику кількість обʼєктів у місті.

Мешканців деокупованих населених пунктів закликають зачекати із поверненням.