Янушевич пише, що в Херсоні зараз неймовірні настрої.

До звільненого Херсона уже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.

Про повернення в Херсон у Телеграм відзвітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

На опублікованому відео видно, що поруч з очільником ОВА є представники силових структур.

"Настрої в місті неймовірні. Працюємо, аби повернути звільнені території Херсонщини до нормального життя", - написав Янушевич.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.