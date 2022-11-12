До звільненого Херсона уже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.
Про повернення в Херсон у Телеграм відзвітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
На опублікованому відео видно, що поруч з очільником ОВА є представники силових структур.
"Настрої в місті неймовірні. Працюємо, аби повернути звільнені території Херсонщини до нормального життя", - написав Янушевич.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.
Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.