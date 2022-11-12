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До Херсона повернулося керівництво ОВА

Янушевич пише, що в Херсоні зараз неймовірні настрої.

До Херсона повернулося керівництво ОВА
Фото: Скрін з відео

До звільненого Херсона уже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.

Про повернення в Херсон у Телеграм відзвітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

На опублікованому відео видно, що поруч з очільником ОВА є представники силових структур.

"Настрої в місті неймовірні. Працюємо, аби повернути звільнені території Херсонщини до нормального життя", - написав Янушевич.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

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