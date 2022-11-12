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Помер пес Крим, господарі якого загинули під час ракетного удару по Дніпру 29 вересня

У тварини не витримало серце.

Помер пес Крим, господарі якого загинули під час ракетного удару по Дніпру 29 вересня
пес Крим
Фото: соцмережі

Помер пес по кличці Крим, господарі якого загинули під час ракетного удару росіян по місту Дніпро 29 вересня.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко у фейсбуці.

"З великою скорботою повідомляю, що серце нашого пса Крима зупинилося. Російська підлість та її злочини, іноді досягають своїх результатів... RIP", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 29 вересня внаслідок вибуху російської ракети в Дніпрі загинула містянка Наталія, її мама Алла та двоє дітей: 8-річний Іван і 9-річна Василина. На руїнах будинку знайшли пораненого пса Крима, якого господарі цуценям вивезли з окупованого півострова.

Пес сидів на уламках і вив, відмовляючись іти. Фото Крима опублікували багато ЗМІ. Він став символом горя.

Контуженого та травмованого собаку забрали комунальники. Він перебував під наглядом у лікарів. У нього діагностували контузію та серцеву недостатність.

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