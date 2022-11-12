Енергетики почали відновлювати електромережі Херсона

Фахівці компанії «Херсонобленерго», що входить до групи компаній VS Energy, розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до Херсона.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми повертаємо електроенергію до кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов’язкового дозволу військових. На черзі - наш Херсон!" - заявив голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов.

У компанії зазначили, що інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень, і роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато.

"Ситуація з енергопостачанням в Херсоні надскладна. Але ми вже готові приступити до процесу відновлення електромереж міста одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто", — сказав Сафронов.

Нагадаємо, що Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Також в звільненому від російських окупантів Херсоні відновилася трансляція українського телебачення.