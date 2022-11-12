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На Буковині СБУ затримала агітатора, який готував "дані" для Соловйова

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ.

На Буковині СБУ затримала агітатора, який готував "дані" для Соловйова

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні. Також він «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу».

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України. Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.

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