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Укренерго запровадило аварійні відключення у дев'яти регіонах

В інших областях відключення не прогнозуються.

Укренерго запровадило аварійні відключення у дев'яти регіонах
Фото: EPA/UPG

Наразі додатково застосовані аварійні відключення світла у споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 

Про це повідомляє пресцентр Укренерго.

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж. Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - йдеться у повідомленні.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.

Нагадаємо, що Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.

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