Учора українські військові ліквідували ще 810 окупантів і 24 танки, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 80 210 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили близько 810 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 838 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 730 (+34) од,
- артилерійських систем – 1 829 (+12) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 506 (+1),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 279 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.