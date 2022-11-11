Головне за день. П'ятниця, 11 листопада

Херсон — це Україна! Звільнення Миколаївщини, черговий обмін полоненими, відключення електроенергії 12 листопада. Яким запам’ятається 261-й день повномасштабної війни.

Херсон повертається під контроль України, в місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Основне угруповання військ окупантів з Херсону відступило, кожен російський військовий, який чинитиме спротив, буде знищений, повідомили в ГУР Міноборони України.

Розвідники опублікували звернення до окупантів, яких їхнє командування кинуло в Херсоні, російською мовою.

Наголошується, що у випадку добровільної здачі в полон Україна гарантує життя і безпеку.

Удень мешканці Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації. Також прапор встановлено біля будівлі поліції.

Люди, зокрема діти, стояли уздовж дороги з прапорами в руках.

Нагадаємо, що 9 листопада російське міністерство оборони заявило про нібито вихід своїх військ із правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра. Фактично було оголошено, що окупанти полишають Херсон – місто розташоване на правому березі.

11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 11 листопада – в нашій новині.

Уся Миколаївська область, за винятком Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що під контролем українських військ перебуває і водопровід із Дніпра. Наразі він потребує розмінування. Невдовзі влада оприлюднить терміни потенційного відновлення питної води для Миколаєва.

Також в області відбулася нарада щодо ситуації на деокупованих територіях.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 45 бійців Збройних сил, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Голова ОП також додав, що вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії було уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання.

Здебільшого це котельні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити", - сказав прем'єр.

За останні п’ять тижнів рашисти обстріляли десятки підстанцій Укренерго, більше 10 об’єктів генерації. Деякі з них по декілька разів потрапили під вогонь. Тож прем'єр підкреслив, що необхідно бути "готовими до різних сценаріїв і навіть надзвичайних ситуацій".

"Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву. Кожен голова ОВА, мер та очільник громади особисто відповідальний за підготовку до суворих зимових випробувань", - наголосив Шмигаль.

Завтра, 12 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та семи областях.

В Укренерго зазначили, що планові відключення діятимуть з 00:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

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