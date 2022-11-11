Зеленський заявив, що наступний морський дрон назвуть "Севастополем"

"Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму".

Наступний морський дрон, кошти на який збирають на фандрейзинговій платформі United24, хочуть назвати "Севастополем".

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.

"Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали "Херсон". Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожен охочий не лише в Україні, а й за її межами може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів.

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 стартував збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

В межах United24 було зібрано кошти на перший морський дрон, який назвуть "Херсоном". А литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із народом Литви зібрав 250 000 доларів для іншого дрона, ім'я якого литовці оберуть самі.