Відключення електропостачання 12 листопада заплановані у Києві та семи областях, – Укренерго

Завтра, 12 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та семи областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Зазначається, що планові відключення діятимуть з 00:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
У інших областях України відключення не прогнозуються.
“Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання”, - звернулись до українців енергетики.
Нагадаємо, Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.