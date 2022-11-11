Відключення електропостачання 12 листопада заплановані у Києві та семи областях, – Укренерго

В інших областях відключення не прогнозуються.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

Завтра, 12 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та семи областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що планові відключення діятимуть з 00:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

“Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання”, - звернулись до українців енергетики.

Нагадаємо, Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.